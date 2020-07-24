Высокая мода выходит из карантина. Французский дом Dior представил свою новую коллекцию в самом сердце итальянского города Лечче, на Пьяцца-дель-Дуомо. Впервые с начала панедмии показ прошел вживую, но — без зрителей.

Несмотря на отсутствие публики, организаторы подготовили яркое шоу. На подиуме — танцоры, живой оркестр. Создавая новую линию одежды, дизайнеры вдохновлялись местными традициями и фольклором, в основе коллекции — длинные платья и юбки с разнообразными принтами, косынки, кожаные корсеты.

Кстати, в условиях пандемии модный дом Dior наладил сотрудничество с итальянскими ремесленниками. Они стали поставщиками уникальных тканей, украшений и вышивки.