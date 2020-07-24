Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан — видео
Злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, повредил один из банкоматов и угрожал нанести увечья себе.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
Фото, видео: 5-tv.ru
Захватившего отделение Сбербанка в Балашихе мужчину с ножом задержали правоохранители. Как стало известно 5-tv.ru, его отправили в отделение полиция для разбирательства.
Злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, в ходе инцидента повредил один из банкоматов и угрожал нанести непоправимые увечья себе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка и угрожал полиции.
Читайте также
71%
0.17 82.19
0.60
Нашли ошибку?