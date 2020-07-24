Захватившего отделение Сбербанка в Балашихе мужчину с ножом задержали правоохранители. Как стало известно 5-tv.ru, его отправили в отделение полиция для разбирательства.

Злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, в ходе инцидента повредил один из банкоматов и угрожал нанести непоправимые увечья себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка и угрожал полиции.