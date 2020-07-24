Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 36

Злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, повредил один из банкоматов и угрожал нанести увечья себе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Захватившего отделение Сбербанка в Балашихе мужчину с ножом задержали правоохранители. Как стало известно 5-tv.ru, его отправили в отделение полиция для разбирательства. 

Злоумышленник, находившийся в неадекватном состоянии, в ходе инцидента повредил один из банкоматов и угрожал нанести непоправимые увечья себе. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка и угрожал полиции.

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