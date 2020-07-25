На ЕГЭ по математике школьник ответил на задачу песней Бритни Спирс — видео
Экзаменационная комиссия шутку не оценила.
Фото: ТАСС / ерещенко Михаил; 5-tv.ru
С чувством юмора к ЕГЭ по математике подошел школьник из Башкирии. Он честно признался, ответ на одну из задач не знает. Вместо решения написал текст песни Бритни Спирс. Об этом стало известно только после проверки результатов.
Копии бланков подросток разместил в соцсетях. Точно не известно, оценила или нет шутку экзаменационная комиссия. Эта задача не была засчитана. За другие — выпускник набрал 56 баллов.
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