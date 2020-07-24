Все в точности, как на параде: Генеральные репетиции смотра ко Дню ВМФ прошли в российских регионах

Генеральные репетиции военно-морского парада проходят сразу в нескольких российских регионах. Готовится не только смотр новейших кораблей: в акваториях развернется настоящий морской бой — исторический и современный.

Для Дагестана это большая премьера. Впервые парад устроят в Каспийске — лишь год назад туда из Астрахани перевели главную базу Каспийской флотилии. По сценарию развернется сражение со стрельбами малых артиллерийских кораблей и высадкой десанта.

В Севастополе репетиция вызвала ажиотаж не меньше, чем сам парад. Набережные заполнили жители города и туристы. Праздник начнется с реконструкции исторических сражений — от этапов создания Черноморского флота до освобождения Севастополя от фашистов.

Но, конечно, главный и самый масштабный парад готовят в Петербурге и Кронштадте. Генеральный прогон начнется уже через несколько часов. По Адмиралтейской набережной будут чеканить шаг 10 парадных расчетов, а также военно-духовой оркестр и рота почетного караула. В акватории Невы пройдет строй из двух десятков самых современных боевых кораблей. Из-за репетиции в центре города разведут мосты. Ограничат движение транспорта. Власти Северной столицы даже попросили предприятия сократить рабочий день.

И сегодня в Петербурге заложили новейший корабль противоминной обороны. Он будет носить имя Льва Чернавина в честь советского контр-адмирала, который командовал соединениями подводных лодок Северного флота. У тральщика будет самый большой в мире корпус из сверхпрочного монолитного стеклопластика — 62 метра!