Россияне начали искать билеты в Танзанию в 70 раз чаще. В посольстве уже подсказывают хорошие места

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Игорь Рязов
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Билеты в экзотическую страну стоят ощутимо дороже, чем до Турции или Великобритании.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergi Reboredo, Boris Roessler, Nick White; ТАСС / Zuma, Silas Stein

Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию выросло в 70 раз на фоне открытия границ двух стран с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Aviasales.

«Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полетов выросло в три раза, в Британию — в пять раз, в Танзанию — в 70 раз. Слетать в Стамбул и Лондон из Москвы стоит примерно 23 тысячи рублей за билет в обе стороны, а в Танзанию — 150 тысяч рублей», — сообщили в сервисе по поиску билетов.

Этот рост наверняка заметили и сотрудники посольства Танзании в России. Так, дипломат Томас Симон Малели рассказал, что туристов из России в Танзании могут заинтересовать более десяти национальных парков, самая высокая точка Африки — гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре, а также озеро Маньяра, где можно увидеть колонии розовых фламинго.

«Также у нас очень красивые пляжи. На Занзибаре есть очень хорошие места, где можно отдыхать, проводить разные семейные мероприятия, например, организовать бракосочетание. Есть и исторические места. Например, в городе Танга есть места, где можно изучить, какая жизнь была в Танзании 200 лет назад», — цитирует Малели РИА Новости.

Тест: Турция, Танзания или Великобритания? Выбираем страну для вашего отпуска

Как сообщал 5-tv.ru, российские власти приняли решение возобновить международные рейсы в Россию и из нее с 1 августа. С этого дня граждане РФ смогут улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Насколько безопасно пребывание в них, уже оценил вирусолог Анатолий Альтштейн.

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