Вирусолог оценил, насколько безопасно лететь в Британию, Турцию и Танзанию с 1 августа

Россияне могут отправиться в Великобританию, Турцию или Танзанию, не боясь заразиться коронавирусом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора Анатолия Альтштейна.

«В этих странах эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, лететь в них безопасно», — убежден Альтштейн.

По словам специалиста, открытие границ с тремя названными странами не приведет к росту числа инфицированных коронавирусом в России. Опасность может возникнуть только при массовых путешествиях на территорию государств, с которыми Россия еще не открыла границу.

Как сообщал 5-tv.ru, российские власти приняли решение возобновить выполнение международных рейсов в Россию и из нее с 1 августа. С этого дня российские туристы смогут улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Всего три страны были выбраны, чтобы сократить риск новых завозных случаев COVID-19 в России.