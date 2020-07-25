Коса-краса: Как сделать тонкие волосы гуще?

Каждой девушке хочется быть обладательницей густой и шикарной шевелюры. Некоторые считают, что предрасположенность к объемным и здоровым локонам заложена генетически и с этим ничего сделать нельзя. Однако специалисты считают иначе. По их мнению, волосяные луковицы, которые только готовятся к росту, можно взбодрить, а выросшие волосы держать в тонусе как можно дольше. Журнал «Лиза» приводит лучшие советы, которые помогут приблизиться к заветной мечте о густой копне волос.

Изменить образ жизни

Нездоровые привычки, как, например, курение, несбалансированное питание, стресс и недосып негативно отражаются на здоровье волос. В этом случае фаза активного роста волос, которая в норме длится шесть-восемь лет, может сократиться до трех лет. Активный образ жизни и тщательная забота о здоровье сделают тонкие волосы более густыми.

Включить в рацион необходимые витамины

Наши волосы на 80% состоят из белка кератина, а остальные 20% — это вода, минералы и липиды. Чтобы обеспечить рост волос необходимо употреблять больше витаминов, белков и микроэлементов: фрукты, яйца, орехи, овощи, бобовые. А вот фаст-фуд и жареную пищу лучше исключить.

Периодически стричь волосы

Как бы ни хотелось отрастить длинную густую косу, без походов к парикмахеру не обойтись. Избавление от секущихся и безжизненных кончиков необходимо для того, чтобы облегчить рост новых волос. Кроме того, удачная стрижка визуально сделает прическу более объемной.

Делать массаж

Существует правило ста расчесываний, которое заключается в том, что нужно провести расческой от корней до кончиков в общей сложности сто раз. Считается, что такая регулярная процедура улучшает кровоснабжение волосяных фолликул. Однако нетерпеливые могут просто делать легкий массаж головы кончиками пальцев и поглаживать волосы у корней в разных направлениях.

Правильно мыть голову

Неправильное мытье волос может очень сильно навредить их здоровью и толщине. Одна из самых типичных ошибок — сильно выкручивать вымытые волосы и держать их замотанными в полотенце в течение долгого времени. Кроме того, не рекомендуется использовать слишком горячую воду, чтобы не спровоцировать активную работу сальных желез. Огромный вред волосам наносят и девушки, которые ложатся спать с мокрой головой.

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