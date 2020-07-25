Сын Высоцкого рассказал, простил ли Марину Влади после ухода отца из семьи

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Алиса Старжевская
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Легендарный бард скончался 25 июля 40 лет назад.

Сын Высоцкого рассказал, простил ли Марину Влади после ухода отца из семьи

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Никита Высоцкий, сын советского музыканта Владимира Высоцкого, в эфире телеканала «Россия 1» поделился воспоминаниями об отце и разводе родителей. В частности, наследник рассказал, считает ли он Марину Влади, к которой Высоцкий ушел от его матери, разлучницей и смог ли ее простить.

По словам Никиты Владимировича, он до сих пор помнит тот день, когда об измена отца перестала быть тайной.

«Я помню тот день, когда мама узнала об измене папы. Это было в 1968 году. Она сказала нам, что у папы другая семья. Мы достаточно болезненно это восприняли. Но я не считаю Марину Влади врагом или разлучницей», — рассказал отец Высоцкого.

Но ни он, ни Аркадий, второй сын музыканта, не ревновали отца к новой семье. Как рассказал Никита, Влади пыталась в свое время наладить отношения с ним и его братом, но ничего не вышло, «потому что мы были разные».

Простила Высоцкого и Людмила Абрамова. Со временем, по признанию сына, она даже жалела новую избранницу музыканта, ведь он «достался» ей в очень тяжелом состоянии. Он постоянно болел и был старше ее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает автор памятника Владимиру Высоцкому о негативной реакции общественности на обновление статуи.

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