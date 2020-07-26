В Петербурге центральные улицы и набережные перекрыты из-за парада ко Дню ВМФ

Центральные улицы и набережные Петербурга перекрыты из-за главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ. Кроме того, ограничения в движении транспорта введены на некоторых городских дорогах в связи с проведением праздничного концерта.

26 июля Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут недоступны для проезда с 10.30 до 12.15. В ночь на 27 июля плановая разводка указанных переправ продлится до 06.00.

Движение транспорта по Английской набережной от Сенатской плoщади до Благовещенского моста, по Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста, Сенатской площади, Дворцовому проезду, Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Университетской набережной, Биржевой площади, 1-й и Кадетской линиям Васильевского острова от Университетской набережной до Большого проспекта, Мраморному переулку и Дворцовому мосту закрыто до 14.00.

Также до 14.00 для проезда закрыты набережная Лейтенанта Шмидта от 8-й и 9-й линий Васильевского острова до Благовещенского моста, Дворцовая набережная от Троицкого моста до набережной Кутузoва, набережная Кутузова, Литейный проспект от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезд с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезды с Пироговской набережной на Литейный мост, а также Благовещенский, Троицкий и Литейный мoсты.

Недоступны для движения транспорта Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проезд, крайняя правая полоса Университетской набережной и крайняя левая полоса Таможенного переулка по направлению к Университетской набережной.

26 июля с 07.00 до 17.00 закрыто движение по КАД через дамбу Комплекса защитных сооружений во всех направлениях. Участок магистрали будет доступен только для проезда жителей Кронштадта, общественного транспорта, автомобилей экстренных и специальных служб.

Жители Петербурга могут бесплатно воспользоваться Западным скоростным диаметром за исключением участка КАД — Белоостров до 14.30.

В связи с проведением праздничного концерта для движения транспорта до 23.59 перекрыты Миллионная улица от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки, а также частично Певческий проезд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке.