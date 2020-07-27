Как не стать жертвой угонщика, и что делать, если это произошло?

Стать жертвой угонщика может каждый. Но есть ли способы обезопасить себя, если даже самые надежные сигнализации порой не защищают от уловок злоумышленников?

Как напоминают «Известия», не всегда хулиганов, похитивших автомобиль, можно привлечь к уголовной ответственности по статье «Кража». Так, в случае, если виновник сделал это например, в состоянии алкогольного, в полиции могут расценить это как завладение транспортным средством без корыстного умысла. Однако по статистике, количество краж все же превышает бесцельное катание на чужом ТС на несколько тысяч случаев. В прошлом году таких официально зарегистрировано 20 284 против 18 895.

Несмотря на то, что в условиях сложной ситуации с коронавирусом количество угонов снизилось на 2%, а краж — на 22%, вопрос о том, как не стать жертвой, все также остается открытым.

Мнение юриста

Как пояснил в беседе с изданием ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов, максимально обезопасить себя можно лишь несколькими способами. Во-первых, конечно, быть чрезвычайно бдительным, а во-вторых, ставить машину на специализированную охраняемую автостоянку. Хотя и в последнем случае никто не гарантирует защиту от угона.

По словам консультанта, нередки случаи, когда ни охрана, ни шлагбаум не препятствовали краже авто с платной парковки. Чтобы обезопасить себя от убытков, следует изначально взглянуть на договор аренды места для авто и, в случае отсутствия пункта об ответственности за хранение имущества, заключить дополнительное соглашение.

«Как правило, автостоянка предлагает только услуги по аренде, но если четко не определены условия договора, то в судебном порядке можно доказать, что имели место именно отношения по хранению транспортного средства», — пояснил эксперт.

Не стоит забывать, что сегодня очень популярны и услуги каршеринга. Те, кто берут авто напрокат, вряд ли задумываются о том, что также могут стать жертвами угонщиков. Как пояснили в пресс-службе оператора «Делимобиль», на этот случай есть несколько вариантов развития ситуации.

Так, если не удалось корректно и вовремя завершить поездку и сдать автомобиль, компания имеет полное право начислить штраф, поскольку арендатор обязуется нести ответственность за ТС. Однако в случае, если пользователь сообщил об угоне, то организация проводит масштабное расследование с подробным выяснением деталей произошедшего. Удалось доказать свою правоту? Вероятнее всего о крупном штрафе можно будет забыть.

«Ошибиться может каждый, и мы принимаем это во внимание при рассмотрении любой ситуации. Но в отношении тех, кто угнал автомобиль, у нас нулевая толерантность», — пояснили в «Делимобиль».

Что делать, если машину все-таки угнали?

При обнаружении пропажи стоит немедленно обратиться в полицию, напомнил юрист Александр Спиридонов. Во-первых, по горячим следам будет проще разыскать злоумышленника, а также зафиксировать следы преступления. Во-вторых, сбор доказательств, несомненно, лучше проведут оперативники. Кроме того, и взыскать материальную компенсацию через суд будет проще, когда все данные подкреплены официальными показаниями свидетелей, записями видеокамер, и тому подобном.

Что касается компенсации по каско и ОСАГО, то в первом случае страховка может покрыть ущерб от попытки угона, если этот пункт присутствует в договоре. При этом мелкие повреждения авто при хищении могут не зачесть за страховые случаи, а вернуть деньги за украденные вещи из авто тем более не получится. Полис ОСАГО вообще никак не спасет владельца похищенного авто от убытков. Единственное, что нужно знать такому автовладельцу, если угонщик на вашей машине попал в ДТП, то вы не обязаны отвечать за вред, причиненный в данном случае третьим лицам. Главная ваша задача — доказать факт угона.

Возместить хоть какие-то убытки помогут веские доказательства, собранные правоохранителями. Штрафы, «заработанные» угонщиком также придется оспаривать в ГИБДД при предоставлении доказательств.

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