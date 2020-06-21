Супружеская «кабала» или защита прав: Что такое брачный договор и стоит ли его заключать

Многие пары, особенно в начале отношений, убеждены, что брачные договоры принижают их чувства и отказываются от их заключения. Однако, когда дело все-таки доходит до развода, им ничего не остается как кусать локти, ведь о разрешении имущественных вопросов они заранее не позаботились. В интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин развенчал популярные мифы по поводу подобных контрактов и рассказал, стоит ли все-таки их составлять.

Что такое брачный договор?

Брачный договор — это документ, позволяющий избавить пару от имущественных споров как при разводе, так и совместной супружеской жизни.

«Это соглашение, которое определяет исключительно имущественные права и обязанности супругов в период брака. Самое главное — он регулирует, что и кому достанется после расторжения. Это предусмотрено статьей 40 „Семейного кодекса“ РФ», — пояснил Жорин.

Подобный контракт составляется вовсе не для того, чтобы вынудить друг друга совершать какие-то определенные действия: например, быть приветливыми или не устраивать скандалы. Такие нюансы не признаются российским законодательством, поэтому включать в него аналогичные условия бессмысленно.

Можно ли заключить брачный договор во время брака?

Если супруги заранее не позаботились о составлении брачного договора, а во время совместной жизни осознали его необходимость, исправить положение можно. «Семейный кодекс» позволяет составить такой контракт во время брака, правда с определенными оговорками.

«В соглашении можно указать конкретное имущество, а можно и не указывать. Чаще всего супруги договариваются о том, что на кого оформлено — то тому и достанется после расторжения», — пояснил Жорин.

Во втором случае супруги подвергают себя определенному риску. Так, например, нельзя, чтобы все имущество было записано только на одного из них — в этом случае документ будет признан недействительным.

К кому обращаться при составлении брачного договора?

Дешевле всего оформить соглашение сразу у нотариуса, минуя юриста. Такая процедура обойдется примерно в десять тысяч рублей в Москве и еще менее затратно в других российских регионах.

Однако Сергей Жорин рекомендует не пропускать консультацию со специалистом. Более того, он советует идти не просто к юристу, а именно адвокату, который перед другими имеет ряд преимуществ.

«Адвокат более детально и адресно подходит к составлению такого документа нежели нотариус, который и вовсе не обязан вас консультировать, потому что главная функция нотариуса — заверения документа. <…> Я настоятельно рекомендую, чтобы в составлении документа участвовали практикующие адвокаты в области семейного права, поскольку мы знаем судебную практику по оспариванию брачных договоров именно в вашем регионе, а также мы поможем подобрать индивидуальные условия в зависимости от ваших пожеланий. <…> На адвоката распространяется как адвокатская этика, так и адвокатская тайна, за нарушение которой предусмотрена достаточно суровая ответственность», — подчеркнул правозащитник.

Правда ли, что инициатор брачного договора собирается разводиться?

Некоторые пары напрочь отказываются от идеи заключать брачный договор, связывая подобную инициативу с желанием расстаться в будущем. На деле же, как пояснил Жорин, эта практика характерна для влюбленных, которые друг другу доверяют. Так же, как при страховке машины, ее владелец хочет обезопасить себя от ее угона, так и при оформлении брачного контракта, мужчина и женщина хотят избежать вероятных имущественных споров в дальнейшем.

«Это честный и порядочный способ, который давно популярен на западе. Я вас уверяю: если мужчин предложил заключить невесте брачный контракт, он не будет оформлять все на свою маму, как это делают некоторые известные футболисты», — с иронией отметил юрист.

Действительно ли брачные договоры нужны только богатым людям?

Многие россияне склонны отказываться от идеи заключения брачного договора, ссылаясь на то, что им особо нечего делить. Якобы нажито ими крайне мало и расписывать все на бумаге незачем. Впрочем, при взгляде на ситуацию с такой позиции они упускают одну важную деталь: неизвестно, кем они станут в будущем. И кто сказал, что нет вероятности занять первые строчки списка Forbes?

Некоторые все же это учитывают и активнее обращаются к юристам для составления подобных контрактов.

«По статистике в 2019 году было заключено около 850 тысяч браков, а брачных договоров было оформлено примерно около ста тысяч. Получается, что каждая восьмая пара заключает брачный договор», — обратился к фактам адвокат.

Правда ли измена одного из супругов грозит переходом всего имущества ко второму?

Когда дело доходит до развода, многие доверители начинают посвящать своего адвоката в измены второй половинки, однако к делу это не имеет никакого отношения. Как пояснил Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru, при разделе имущества, российское законодательства не учитывает, кто кому и сколько изменял. Заверенный контракт может регулировать только имущественные отношения, прописать условия об изменах в нем нельзя.

Впрочем, в других странах такая практика довольно распространена. Например, запрет на измены в своем документе указали Билл Гейтс и Милинда, а запрет на посещение ночных клубов и употребление наркотиков есть в соглашении Николь Кидман и Кита Урбана. Мадонна в своем договоре обязала Гая Ричи даже изучать каббалу — религиозно-мистическое течение в иудаизме.

Можно ли оспорить брачный договор?

Оказывается, вопреки мнению некоторых супругов, оспорить брачный договор все-таки можно. Для этого должно быть соблюдены определенные условия. Например, если контракт ставит одного из супругов в крайне невыгодное положение, то есть когда все имущество записано лишь на одного из них.

Какие существуют этапы подписания брачного договора?

Первоначально пара должна обсудить условия контракта, после чего согласовать их с юристом и заверить соглашение у нотариуса. Без последнего этапа документ считается недействительным.

Вредят ли обсуждения брачного договора отношениям?

По мнению Жорина, ответ на данный вопрос будет разным в каждом конкретном случае. Безусловно, обсуждать подобные вопросы для пар, которые планировали прожить вместе всю жизнь, достаточно неприятно. Однако отказ от заключения контракта может вызвать еще большие подозрения, полагает адвокат.

ТОП-5 самых необычных звездных брачных договоров

5 место — Ким Кардашьян и Канье Уэст

globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

В случае развода рэпер Канье Уэст будет обязан выплатить модели Ким Кардашьян по одному миллиону за каждый год брака, а также отдать особняк. Жена, согласно контракту, сможет забрать после развода все подарки супруга, а также все свои заработанные деньги.

4 место — Том Круз и Кэти Холмс

globallookpress.com / Lisa O'Connor

Брачный контракт звезд состоял более, чем из 800 пунктов. Актер прописал в документе, что супруга должна во всем с ним соглашаться и улыбаться ему, а также поддерживать теплую и гармоничную атмосферу в семье.

3 место — Марк Цукерберг и Присцилла Чан

globallookpress.com / Lisa O'Connor

Согласно контракту программиста и педиатра, супруги должны ходить на свидания не реже одного раза в неделю, причем такая романтическая встреча должна длиться не менее ста минут. В противном случае предусматривается штраф.

2 место — Мадонна и Гай Ричи

globallookpress.com / Lisa O'Connor

В брачном контакте пары указано, что британский режиссер Гай Ричи должен читать книги о каббале, а также работать над «обогащением эмоционального и духовного состояния жены». В ходе ссор супругу разрешалось повышать голос на Мадонну.

1 место — Билл Гейтс и Мелинда Френч

twitter @billgates

В контракте создателя Microsoft и его супруги указано, что Мелинда разрешает мужу одну ночь в году проводить с бывшей любовницей. Если он проводит с другой женщиной время чаще, предприниматель обязуется заплатить 20 миллионов долларов. Также, согласно договору, Билл Гейтс должен платить Мелинде по десять тысяч долларов за каждого рожденного в браке ребенка.

О еще пяти любопытных контрактах западных звезд вы можете посмотреть по ссылке.

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