Как прошли парады боевых кораблей в День ВМФ в разных регионах России — видео
Мощь российского флота также была продемонстрирована во время торжественного смотра в сирийском Тартусе.
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Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий, 5-tv.ru
Военно-морской парад прошел и в сирийском порту Тартус. Мощь российского флота представляли подводная субмарина «Новороссийск», а также боевые катера и корабли во главе с «Адмиралом Макаровым». Фрегат, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», месяц назад совершил плановый переход из Севастополя в Средиземное море и пополнил соединение ВМФ в регионе.
В воздушной части парада участвовали ударные вертолеты морской и армейской авиации, фронтовые бомбардировщики, а также транспортные самолеты ВКС России. Морская пехота показала эпизоды по высадке и захвату побережья. И с воздуха, и с моря ее поддерживали огнем.
Не менее торжественно отметили день Военно-Морского флота в регионах. В Дагестане, где базируется Каспийская флотилия, в параде участвовали более 40 кораблей, чтобы увидеть торжественный строй, люди спустились из горных аулов. В городе-герое Севастополе зрителям показали реконструкцию боевых операций и даже работу военных водолазов. А Тихоокеанский флот развернулся в центре Владивостока — в бухте Золотой рог.
Корреспонденты «Известий» собрали лучшие кадры.
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