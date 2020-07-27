В День ВМФ в России почтили память тех, кто не вернулся из боевых походов

Вспоминали в День Военно-морского флота и тех, кто не вернулся из боевых походов во время Великой Отечественной войны, и всех, кто посвятил свою жизнь морю. Активисты Общероссийского народного фронта сразу в нескольких городах провели акцию «На волне памяти». В Кронштадте на одном из зданий появилась проекция с архивными фотографиями утонувших в военные годы кораблей.

«Мероприятие было организовано в достаточно сжатые сроки. Благодаря поддержке центрального военно-морского музея Петра Великого, который предоставил нам фотографии, архивные фотографии кораблей. Каждую модель корабля нужно было оцифровать для того, чтобы получилась хорошая визуальная картинка», — рассказывает руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В кинотеатрах Севастополя в день ВМФ показывали фильмы о флоте. А для жителей Калининграда устроили онлайн-экскурсию по подводной лодке Б-413. Это одна из немногих в стране дизельных субмарин, сохранившихся в первозданном виде. Кроме того, в 70-х годах подлодка участвовала в дальней экспедиции, которая длилась больше года без замены экипажа.