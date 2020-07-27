В Гидрометцентре предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце» в ряде регионов страны. По словам специалиста, в ближайшие три дня крайне высока вероятность получить тепловой удар или ожог.

Повышение индекса ультрафиолетового излучения до семи единиц ожидается на территории Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областей. На юге Краснодарского края, в Ставрополье, в Республике Адыгея и в районе города-курорта Сочи показатель достигнет девяти.

«Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Кроме того, по данным синоптиков, «опасное солнце» грозит жителям Приморского края и Забайкалья. В этих регионах индекс ультрафиолетового излучения вырастет до семи единиц.

Уровень ультрафиолетового индекса измеряется по шкале от одной до 12 единиц. Чем выше цифра, тем больше вреда может нанести солнце коже и глазам человека.

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