В Гидрометцентре предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов России
По словам Романа Вильфанда, в ближайшие дни высока вероятность получить солнечный удар или ожог.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце» в ряде регионов страны. По словам специалиста, в ближайшие три дня крайне высока вероятность получить тепловой удар или ожог.
Повышение индекса ультрафиолетового излучения до семи единиц ожидается на территории Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областей. На юге Краснодарского края, в Ставрополье, в Республике Адыгея и в районе города-курорта Сочи показатель достигнет девяти.
«Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.
Кроме того, по данным синоптиков, «опасное солнце» грозит жителям Приморского края и Забайкалья. В этих регионах индекс ультрафиолетового излучения вырастет до семи единиц.
Уровень ультрафиолетового индекса измеряется по шкале от одной до 12 единиц. Чем выше цифра, тем больше вреда может нанести солнце коже и глазам человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно выбрать солнцезащитные очки.
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