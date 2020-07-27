Видео: иномарку с телами пятерых погибших нашли в водоеме под Волгоградом

Автомобиль с пятью трупами обнаружили в водоеме под Волгоградом. Запись, на которой запечатлен утонувший Renault Logan, опубликовал в соцсети ВКонтакте один из очевидцев. На кадрах видно, как перевернутая иномарка лежит в воде оросительного канала. Как пишут в комментариях к публикации, машину около часа назад вытащили на берег.

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В салоне находились три женщины и двое мужчин, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе в селе Верхнепогромное, вблизи СНТ «Степное-2». По предварительной версии водитель автомобиля не справился с управлением.

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Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель на Land Cruiser въехал в магазин, где у кассы был ребенок. Шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения сетевого магазина в Краснодарском крае появились в сети.