Видео: иномарку с телами пятерых погибших нашли в водоеме под Волгоградом
Renault Logan рухнул в оросительный канал. Никому из находившихся в автомобиле выжить не удалось.
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Фото, видео: РИА Новости / Константин Чалабов, ВКонтакте @gorod34
Автомобиль с пятью трупами обнаружили в водоеме под Волгоградом. Запись, на которой запечатлен утонувший Renault Logan, опубликовал в соцсети ВКонтакте один из очевидцев. На кадрах видно, как перевернутая иномарка лежит в воде оросительного канала. Как пишут в комментариях к публикации, машину около часа назад вытащили на берег.
В салоне находились три женщины и двое мужчин, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе в селе Верхнепогромное, вблизи СНТ «Степное-2». По предварительной версии водитель автомобиля не справился с управлением.
Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее 5-tv.ru писал, что водитель на Land Cruiser въехал в магазин, где у кассы был ребенок. Шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения сетевого магазина в Краснодарском крае появились в сети.
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