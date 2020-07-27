Иностранные журналисты в восторге от Главного военно-морского парада в Петербурге

Главный военно-морской парад в Петербурге по достоинству оценили иностранные журналисты. В британской Daily Mail отметили,

что Россия не боится показывать свои новинки вооружений. По мнению автора статьи, это демонстрирует лидерство нашей страны в разработках оборонной сферы. Такой же вывод делают и журналисты агентства.

Reuters цитирует отрывок речи Владимира Путина о скором размещении на кораблях гиперзвукового оружия.

«Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — сказал в своем выступлении президент РФ.

Авторы всех материалов, посвященных параду, замечают: армиям западных стран пока нечего противопоставить российским разработкам.

26 июля в морской части парада приняли участие 46 кораблей и подводных лодок. Не менее зрелищной стала и воздушная часть демонстрации российского вооружения.