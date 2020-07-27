Вирусолог прокомментировал появление более заразного типа COVID-19 во Вьетнаме
Власти страны закрыли для туристов курортный город Дананг, где зафиксирована вспышка инфекции.
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Фото, видео: EPA / LUONG THAI LINH, 5-tv.ru
Вьетнамские власти объявили о выявлении нового, более заразного чем прежний, типа COVID-19. В связи с возникновением очага инфекции в курортном городе Дананг его закрыли для туристов.
Прокомментировать информацию о появлении нового типа коронавируса 5-tv.ru попросил вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна. По его мнению, говорить о новом типе вируса пока рано, для этого слишком мало данных.
«Возможно, в будущем будет больше материалов, и там будет доказано, что это новый вариант вируса. Но пока этого совершенно не видно. SARS-CoV-2 как SARS-CoV-2, ничего пока такого особенного и сверхъестественного здесь нет», — сказал специалист.
По словам Альтштейна, известно, что вирусы могут меняться и появляются «новые мутанты». При этом по мере эволюции может происходить повышение заразности и, как правило, снижение летальности.
«Никаких доказательств, что здесь что-то новое, не представлено», — резюмировал вирусолог.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что пандемия COVID-19 продолжает ускоряться, и выразил обеспокоенность тем, что число заразившихся в мире уже превысило 16 миллионов человек, более 640 тысяч скончались.
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