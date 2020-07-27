«Я бы к тебе не пошла»: Лолита высмеяла рассказавшего о ее диете хирурга

После появления на фестивале «Славянский базар» в Витебске посвежевшей и заметно постройневшей певицы Лолиты многие задались вопросом, как ей удалось так сильно похудеть. Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил это использованием силиконового кольца, установленного на желудок, чтобы контролировать чувство насыщения.

Реакция Лолиты не замедлила себя ждать — она выложила видео на личной странице в сети Instagram, где прошлась по хирургу и еще раз сообщила, что похудела исключительно естественным путем после встречи с талантливым эндокринологом-диетологом.

«Очень люблю, когда „известные“ пластические хЕрурги ставят диагнозы по фото или рассуждают об операциях, в том числе и на моем теле» (орфография автора сохранена — Прим.ред.), — возмущенно подписалась Милявская.

Instagram @lolitamilyavskaya

На видео сама Лолита вместе с известным дизайнером Игорем Гуляевым посмеялась над мнением хирурга, после чего они стали дружно перечислять, что еще она себе могла «сделать» — грудь, уши, ягодицы. Поклонники певицы подержали ее.

«Браво, Лолита…»;

«Молодец Лолита, как всегда прямо»;

«И как доказать всем обратное, ведь никто не верит», — написали они.

5-tv.ru рассказывал, что у Лолиты появился новый возлюбленный-бизнесмен, с которым она регулярно придается любовным утехам.