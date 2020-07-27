«Я бы к тебе не пошла»: Лолита высмеяла рассказавшего о ее диете хирурга

|
Алиса Старжевская
1 716

Певица сильно похудела за время карантина и уверяет завистников, что это заслуга консультаций с эндокринологом.

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

После появления на фестивале «Славянский базар» в Витебске посвежевшей и заметно постройневшей певицы Лолиты многие задались вопросом, как ей удалось так сильно похудеть. Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил это использованием силиконового кольца, установленного на желудок, чтобы контролировать чувство насыщения.

Реакция Лолиты не замедлила себя ждать — она выложила видео на личной странице в сети Instagram, где прошлась по хирургу и еще раз сообщила, что похудела исключительно естественным путем после встречи с талантливым эндокринологом-диетологом.

«Очень люблю, когда „известные“ пластические хЕрурги ставят диагнозы по фото или рассуждают об операциях, в том числе и на моем теле» (орфография автора сохранена — Прим.ред.), — возмущенно подписалась Милявская.

Instagram @lolitamilyavskaya

На видео сама Лолита вместе с известным дизайнером Игорем Гуляевым посмеялась над мнением хирурга, после чего они стали дружно перечислять, что еще она себе могла «сделать» — грудь, уши, ягодицы. Поклонники певицы подержали ее.

«Браво, Лолита…»;

«Молодец Лолита, как всегда прямо»;

«И как доказать всем обратное, ведь никто не верит», — написали они.

5-tv.ru рассказывал, что у Лолиты появился новый возлюбленный-бизнесмен, с которым она регулярно придается любовным утехам.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

23:01
Как будут учиться дети с 1 сентября?
22:47
Видео: соседи рассказали подробности нападения дебошира на полицейских в Самаре
22:29
Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца
22:12
Видео с места нападения с гранатой на полицейского при задержании в Самаре
22:05
Стали известны имена пострадавших при пожаре в московском СИЗО
22:00
В МВД прокомментировали нападение на полицейского в Самаре

Сейчас читают

Гендиректор Black Star объяснил уход Тимати из лейбла
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок