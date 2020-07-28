«На гребне волны»: Тимати научил детей Киркорова азам серфинга

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Валентин Черников
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«Поп-король» показал, какой урок преподал рэпер его наследникам.

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

«Король» отечественной эстрады Филипп Киркоров подыскал для любимых наследников новое хобби. Певец отдал восьмилетних Мартина и Аллу-Викторию обучаться серфингу. В качестве наставника он подобрал не абы кого, а Тимати. Известно, что рэпер давно занимается этим видом спорта и «оседлал» не одну волну в разных частях света.

«Мало достичь вершины, главное — не переставать быть на высоте! Всегда на гребне волны. Тимати — экстремальный̆, актуальный, сосредоточенный̆, свободный… Научит покорять любую волну и быть на Олимпе. Изучаем серфинг под наблюдением лучшего тренера. А это не просто вид спорта, а мышление. Это о свободе! Тим — истинный̆ пример рисковать, не прогибаясь под стереотипы», — так охарактеризовал рэпера Киркоров.

Народный артист опубликовал видео, снятое во время тренировок его сына и дочери. «Поп-король» запечатлел на камеру первые успехи ребят. Как видно, у них уже получается стоять на доске и кататься на больших скоростях мчащегося катера. В конце ролика мастер-класс показал сам Тимати. Звезда скользит по воде, не держась за веревку, и демонстрирует эффектные трюки.

Подписчики порадовались за счастливых детей, похвалили их заботливого отца и умелого наставника. В комментариях всей компании пожелали хорошего отдыха на греческом побережье и спортивных успехов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой.

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