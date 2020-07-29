Отсудившая детей у хоккеиста Зайцева Готовцева не может найти дочерей

Маргарита Готовцева, выигравшая очередной суд за опеку над детьми у хоккеиста Никиты Зайцева, пожаловалась в соцсетях, что увидеть двухлетнюю Веру и четырехлетнюю Софию ей так и не удалось. Более того, по ее информации девочек собираются тайно вывезти за границу.

«Телефоны отключены. Местоположение детей неизвестно. По достоверной информации — сейчас бывшие родственники делают все, чтобы вывезти детей заграницу. Это прямое нарушение закона. Но я ничего не могу сделать. Они скрываются», — написала Маргарита в Instagram.

Instagram @margo__ruby

Она опубликовала фото бывшего мужа и свекра и обратилась к интернет-сообществу с просьбой сообщить ей о местонахождении этих людей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 7 июля Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции. В соответствии с ним обе девочки должны жить с матерью, а Никита Зайцев обязан выплачивать на их содержание 140 тысяч рублей ежемесячно.

Маргариту разлучили с детьми в ноябре 2019 года. Девочек увез отец — Готовцева публиковала тогда в соцсетях видео похищения. С тех пор бывшие супруги судятся. Несмотря на то, что суд несколько раз принимал сторону матери, увидеть дочерей женщине так и не удается.