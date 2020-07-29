Предполагаемый виновник смертельного ДТП с автобусом в Москве был пьян — фото

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 43

По предварительным данным, водитель «Газели» превысил скорость и, выехав на красный свет, врезался в автобус.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото предполагаемого виновника ДТП с автобусом в Москве, в котором погиб один человек и шесть — пострадали. По предварительным данным, к аварии привели действия Виталия Б. 1979 года рождения. Есть сведения, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии и двигался с превышением скорости — 87 вместо разрешенных 60 километров в час.

5-tv.ru

Авария с участием автобуса № 209 и автомобиля «Газель» произошла в столице около 6:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель «Газели», превысив скорость, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом, пересекавшим перекресток. О водителе автобуса известно, что он успел отработать в этот день только пару часов. Также в Дептрансе столицы его охарактеризовали как опытного водителя с 40-летним стажем.

«По предварительным данным, в автобусе погиб один человек, четверо пострадали, также два пострадавших — в „Газели“. На месте работают оперативные службы города», — сообщила сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Лада Гамидова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий ДТП с участием автобуса в столице.

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