Обильное внимание поклонников порой так же утомительно для девушки, как его полное отсутствие. А иногда бывает достаточно всего одного ухажера, который измотает вас не хуже целой армии поклонников. С утра он будит вас сообщением: «Доброе утро! Как спалось?», в обед присылает букет цветов и билеты в театр, а к вечеру уже топчется на пороге вашей работы с горящим взглядом маньяка из фильма.

Особенно обидно, если человек вам симпатичен — как друг или даже потенциальный избранник, но такое поведение вызывает дискомфорт. Как рассказать такому обожателю о вашем отношении и не оттолкнуть его от себя, 5-tv.ru объяснила эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.

Провести конструктивную беседу, после которой кавалер не ускачет прочь, сверкая шпорами, поможет речевая конструкция «Я-сообщение». По словам специалиста, она предполагает следующую формулу: вы говорите, что заставляет вас чувствовать то или иное его поведение, а заканчиваете фразу пожеланием. Например: «Когда ты мне звонишь каждые пять минут, я чувствую себя некомфортно. Я бы хотела, чтобы ты выходил со мной на связь не чаще раза в день».

«Эта формула помогает облечь вашу мысль в очень мягкий контекст, где человек понимает, что его слышат, к нему уважительно относятся и просто просят сделать по-другому во благо общего контекста отношений. Используя эти формулировки, мы можем быть честными, быть открытыми и не обидеть чувства другого», — пояснила Пешенькова.

Даже если вы ровно дышите к этому ухажеру, и не рассматриваете его в качестве вашего принца, можно сохранить дружеские отношения, заметила психолог. Для этого стоит соблюдать несколько простых правил общения.

«Чего лучше не делать. Не обвинять человека в том, что он делает. Избегать формулировок: „Ты надоел“, „Я устала“ — это наоборот спровоцирует негатив и агрессию с двух сторон. Для того чтобы этого избежать, воспользуйтесь более мягкими формулировками, чтобы ваше общение приобрело скорее дружественный окрас, нежели человек услышит, что вы хотите избавиться от него, хотя он ничего плохого не сделал», — посоветовала психолог.

Также она рекомендовала девушкам задать дополнительный вопрос себе: почему вы не умеете принимать ухаживания просто так, если у вас не требуют ничего взамен. Вероятно, что ответ на него поможет вам лучше понять свои потребности и специфику отношений с противоположным полом.

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