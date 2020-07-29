Новый учебный год в России начнется 1 сентября

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе большого совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации у президента РФ Владимира Путина заявила, что новый учебный год в стране начнется 1 сентября.

Заместитель председателя правительства отметила, что традиционные школьные линейки пройдут в строгом соответствии с противоэпидемиологическими мерами.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что во всех учебных заведениях среднего звена будет проведена дезинфекция. Школьный персонал будет контролировать состояние здоровья учащихся. Кроме того, дети будут обеспечены антисептиками и возможностью использовать средства индивидуальной защиты.

По словам Татьяны Голиковой, большая часть российских вузов начнет учебный год также традиционно. Студенты некоторых высших учебных заведений приступят к занятиям с 14 сентября. В случае особой необходимости руководство вузов может перенести начало учебного года максимум на два месяца.

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