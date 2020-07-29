Новый учебный год в России начнется 1 сентября
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, школьные линейки пройдут с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе большого совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации у президента РФ Владимира Путина заявила, что новый учебный год в стране начнется 1 сентября.
Заместитель председателя правительства отметила, что традиционные школьные линейки пройдут в строгом соответствии с противоэпидемиологическими мерами.
«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — заявила Татьяна Голикова.
Вице-премьер добавила, что во всех учебных заведениях среднего звена будет проведена дезинфекция. Школьный персонал будет контролировать состояние здоровья учащихся. Кроме того, дети будут обеспечены антисептиками и возможностью использовать средства индивидуальной защиты.
По словам Татьяны Голиковой, большая часть российских вузов начнет учебный год также традиционно. Студенты некоторых высших учебных заведений приступят к занятиям с 14 сентября. В случае особой необходимости руководство вузов может перенести начало учебного года максимум на два месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средний чек на набор первоклассника в России вырос на 55%.
- 29 июл
- Собянин: запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
- 29 июл
- Путин: поспешность с выходом из ограничений из-за СОVID-19 чревата последствиями
- 29 июл
- Избранник Анны Семенович инфицировался коронавирусом
- 29 июл
- Прямая трансляция большого совещания Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации
- 29 июл
- В США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
- 28 июл
- В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка
- 28 июл
- «На ногах»: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
- 28 июл
- Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
- 28 июл
- 6 вещей о поступлении в вуз, которые должны знать абитуриенты и их родители в 2020-м
- 27 июл
- Вирусолог прокомментировал появление более заразного типа COVID-19 во Вьетнаме
Читайте также
78%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?