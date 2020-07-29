Родители, объединяйтесь! Как сэкономить на подорожавших канцелярских товарах для школы?

Собрать школьника к 1 сентября в 2020 году стало дороже на 55%. Такие данные собрали аналитики в преддверии начала учебного года. О том, как не разориться на покупке всевозможных ручек, тетрадей и пеналов, 5-tv.ru рассказала член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета (НРК) и по совместительству мама четверых школьников Ирина Волынец.

Если следовать ее советам, родителям стоит озаботиться этим вопросом уже сейчас, пока не начался ажиотаж. Кроме того, неплохо будет объединиться для решения общей задачи.

«Оптом всегда дешевле. И в городах формируются сейчас целые платформы, на которых родители объединяются и заказывают все оптом. Оптовые цены могут иметь скидку 20-30, даже 40%, если большой населенный пункт, и собралась группа родителей, которые хотят в этом поучаствовать. И, конечно, это надо делать заблаговременно. Доставка может составлять две-три недели, и сейчас самое время озадачиться этим вопросом», — рассказала Волынец.

Также она добавила, что лучше заказывать канцелярские товары на весь учебный год. Помимо кругленькой суммы, это позволит вам сэкономить и время. Единственное, что стоит учитывать при выборе товаров, это индивидуальные пожелания учителей к школьным принадлежностям, рекомендовала Волынец.

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