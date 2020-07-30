На Пятом канале «День добрых дел» для Феди Стояненко
У мальчика — острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за рецидива, организм ребенка начал отторгать стандартную химиотерапию.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На «Пятом канале» День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для семилетнего Феди из Ростовской области. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за рецидива, организм ребенка начал отторгать стандартную химиотерапию, ему нужен другой препарат, способный точечно убивать раковые клетки. Без этого лекарства смертельную болезнь не победить.
Чтобы спасти Федю, его семье необходимо собрать больше двух миллионов рублей. Ваша помощь для мальчика — его единственная и последняя надежда. Руслан Смыков все расскажет.
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