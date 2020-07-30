Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

Контракт Артема Дзюбы с петербургским «Зенитом» продлен. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Новое соглашение с 31-летним капитаном российской сборной рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

В интервью официальному сайту команды форвард заявил, что продление контракта вызвало в нем радость и облегчение.

«Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом», — сказал Дзюба.

Спортсмен добавил, что за время пребывания в Петербурге полюбил этот город, считает его родным и не хочет уезжать.

«Раньше он мне не нравился, казался серым и каким-то не таким. Но за все то время, что мы здесь живем, я понял, насколько он прекрасен. Мне очень близка по духу его атмосфера», — отметил форвард.

Дзюба выступает за «сине-бело-голубых» с 2015 года. В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. До этого футболист играл за московский «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». В составе сборной России провел 42 матча, забив 24 гола. В 2018 году вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дзюба раскрыл секрет победного сезона для «Зенита».