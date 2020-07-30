«Красная Шапочка» Яна Поплавская раскрыла тайну имени внука

Необычное имя внука Яны Поплавской привлекло внимание ее поклонников. Мальчик появился на свет 25 июля. Его отцом стал старший сын актрисы Клим. К удивлению многих, ребенка назвали Иларием. В интервью 5-tv.ru исполнительница роли Красной Шапочки рассказала, почему семья пришла к такому решению.

По словам звезды экрана, ее сын — человек воцерковленный. И потому, когда встал вопрос о выборе имени для сына, домочадцы решили заглянуть в православные святцы. На дату рождения малыша приходилась память святого Илария, мученика раннехристианской эпохи. Это имя всем показалось удачным.

«Оно красивое. Мне кажется, очень мужское, гордое. К тому же, нам было важно, чтобы имя несло смысловую нагрузку. Оно греческое, переводится как веселый, несущий тепло, добро, радость в семью. Нам понравилось и то, что там есть красивые составляющие маленького имени: Лари, Иля, Ларик — очень нежно. Поэтому и выбрали», — объяснила Поплавская.

В беседе актриса рассказала и то, почему в своих публикациях в Instagram закрывает лицо малютки с помощью эмодзи в виде сердечка. Как сказала Поплавская, она и ее родные, решили не раскрывать внешность Илария до крещения. По православной традиции, младенец до обряда считается не защищенным на духовном уровне и легко подверженным дурному влиянию извне. После обращения крохи в христианскую веру бабушка обещала открыть внешность внука для подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Поплавская опубликовала фото старшего сына с только что родившимся малышом на руках.