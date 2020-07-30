«Если удастся доказать»: юрист рассказал, что грозит расчленительнице рэпера

Громкое дело о расчленении тела рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) продолжает обрастать новыми деталями. Так, следствие считает, что Марина Кохал распилила его труп на части ножовкой и поместила тело в пакеты, но пока ее вина не была доказана.

Адвокат Янис Юкша специально в интервью 5-tv.ru рассказал, что может грозить потенциальной расчленительнице, если раньше появилась информация, что в квартире могли храниться наркотики, находился маленький ребенок, а мать Кохал могла помогать дочери пилить тело мужа.

Существует много разных вариантов финала, считает адвокат, но этому будет предшествовать долгое разбирательство. Есть много вариантов развития событий: женщина могла давно задумать убийство, могла действовать спонтанно, могла найти труп супруга и только расчленить его, а могла иметь отношение к наркотикам, которые употреблял убитый.

«Если она сознается в совершении преступления по статье 244 Уголовного кодекса РФ — надругательстве над телами умерших, — то она, конечно, будет осуждена, — сказал Юкша. — Но мера наказания будет применена небольшая».

В таком случае задержанной грозят исправительные работы и арест до трех месяцев. В случае преднамеренного убийства, конечно, наказание по статье 105 УК РФ более сурово. Однако суд может дать скидку на то, что она женщина.

«Срок вряд ли будет более десяти лет, — сообщил адвокат. — Если удастся это доказать».

Если же она была причастна к хранению наркотиков или даже просто знала о том, что супруг их имеет, то наказать ее смогут уже по другой статье. Но сначала потребуется предоставить надежные доказательства, что она вообще знала, что наркотические вещества в доме были, и тогда ей грозит не более трех лет лишения свободы.

Янис Юкша считает, что наказать каким-либо образом мать обвиненной, якобы она скрыла факт расчленения тела Энди Картрайта дочерью, вряд ли возможно.

«Нет, мать не совершала правонарушения, — объяснил адвокат. — Не думаю, что здесь мать можно каким-то образом к делу приобщить».

Адвокат прокомментировал и факт нахождения в квартире во время расчленения маленького ребенка — сына жертвы и его супруги. Так как уголовное право в России работает только в случае, когда доказана вина лица в совершении предусмотренного УК преступления, лишать родительских прав Марину Кохал не будут. Да и в случае доказательства ее вины у органов опеки нет повода лишать ее прав, если она сама этого не захочет.

В финале разговора с 5-tv.ru адвокат напомнил, что в ходе следствия может быть доказан еще один вариант развития событий. Если убийство и/или расчленение было совершено в состоянии аффекта, то никакой уголовной ответственности не будет, ведь женщина не понимала, что делает.

5-tv.ru писал, как доктор юридических наук Лев Бертовский составил психологический портрет типичного убийцы-расчленителя после загадочной смерти Энди Картрайта.