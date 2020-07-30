«Это ненормальные люди»: эксперт составил психологический портрет типичного убийцы-расчленителя

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru доктор юридических наук, криминалист в отставке Лев Бертовский прокомментировал трагедию в Петербурге, где супруга известного рэпера Энди Картрайта, по предварительным данным, расчленила его труп.

По словам эксперта, данное поведение в принципе не характерно для нормального человека. А в особенности, для женщины. Бертовский пояснил, что психологический портрет убийцы-расчленителя — мужчина от 40 до 60 лет, имеющий сильные проблемы с алкоголем и прочие зависимости, а также ведущий асоциальный образ жизни. Очевидно, что молодая женщина никак не вписывается в эти рамки.

«Человеку не свойственно убивать. В большинстве своем убийство — это какая-то ситуация, когда куча обстоятельств сошлись в одно, поэтому прожженных убийц на самом деле мало. Это ненормальные люди. А вот процесс сокрытия — это уже отклонения. Их так мы вряд ли заметим. Практика показывала, что членители, людоеды… их никто по внешнему виду не определял», — отметил эксперт.

По словам Льва Бертовского, чаще всего к подобному способу сокрытия тела умершего прибегают либо близкие люди, либо родственники в двух случаях. Например, в ситуации, когда двое вместе употребляли спиртное и один человек внезапно скончался. Увидев мертвого, напарник ложно предполагает, что именно он является убийцей и пытается срочно «замести следы». В ином случае — при помощи расчленения родственники пытаются «сэкономить» на похоронах.

«Версия о том, что она хотела „обелить“ его (Картрайта — Прим.ред.), не очень-то правдоподобная. Скорее всего, после проведения экспертизы установят причину смерти, и она будет не от передозировки, а какая-то криминальная», — заметил доктор юридических наук.

А в заключение добавил, что данная ситуация не похожа на заранее спланированное убийство. В таких случаях злоумышленники намеренно выманивают жертву в тихие места и там учиняют расправу. Трагедия с рэпером же в данную схему не вписывается.

О смерти рэпера Энди Картрайта стало известно утром 30 июля. Супруга музыканта — 36-летняя Марина Кохал рассказала знакомым, что возлюбленный внезапно пропал. Сама же на протяжение нескольких дней глумилась над его трупом. Расчленив избранника в одиночку, женщина разложила останки по пакетам и спрятала в холодильник. После — позвонила собственному адвокату и спросила, как ей действовать дальше. О случившемся юрист немедленно сообщил в полицию.

По факту вопиющего инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии со статьей «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат супруги расчлененного рэпера Энди Картрайта назвал причину, по которой женщина могла пойти на столь зверское преступление. Между тем первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера.