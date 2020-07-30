«Это ненормальные люди»: эксперт составил психологический портрет типичного убийцы-расчленителя
Доктор юридических наук Лев Бертовский прокомментировал жуткую историю о расчленении в Петербурге рэпера Энди Картрайта.
Закрыть
Смотрите также:
Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера
Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
«Она его очень любила»: адвокат жены Картрайта назвала причину расчленения рэпера
После смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком
Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения
Уголовное дело возбудили по факту смерти рэпера Энди Картрайта
«Был очень крутым челом»: Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте
«Светлая память!» — Судья Versus Battle прокомментировал смерть Энди Картрайта
Расчлененный женой в Петербурге украинец оказался известным участником Versus Battle
Задержанные в Петербурге сторонники ИГ* планировали убийства силовиков — видео
Кадры первого допроса ограбившего отделение Сбербанка в Петербурге
Шокирующие кадры: боксер одним ударом убил мужчину во время драки в Барнауле
Видео из заброшенного гаража в Подмосковье, где боевик готовил массовый расстрел
«Мне очень жаль»: разрубивший жену топором петербуржец заявил о раскаянии
Фото, видео: www.globallookpress.com © Val Thoermer
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru доктор юридических наук, криминалист в отставке Лев Бертовский прокомментировал трагедию в Петербурге, где супруга известного рэпера Энди Картрайта, по предварительным данным, расчленила его труп.
По словам эксперта, данное поведение в принципе не характерно для нормального человека. А в особенности, для женщины. Бертовский пояснил, что психологический портрет убийцы-расчленителя — мужчина от 40 до 60 лет, имеющий сильные проблемы с алкоголем и прочие зависимости, а также ведущий асоциальный образ жизни. Очевидно, что молодая женщина никак не вписывается в эти рамки.
«Человеку не свойственно убивать. В большинстве своем убийство — это какая-то ситуация, когда куча обстоятельств сошлись в одно, поэтому прожженных убийц на самом деле мало. Это ненормальные люди. А вот процесс сокрытия — это уже отклонения. Их так мы вряд ли заметим. Практика показывала, что членители, людоеды… их никто по внешнему виду не определял», — отметил эксперт.
По словам Льва Бертовского, чаще всего к подобному способу сокрытия тела умершего прибегают либо близкие люди, либо родственники в двух случаях. Например, в ситуации, когда двое вместе употребляли спиртное и один человек внезапно скончался. Увидев мертвого, напарник ложно предполагает, что именно он является убийцей и пытается срочно «замести следы». В ином случае — при помощи расчленения родственники пытаются «сэкономить» на похоронах.
«Версия о том, что она хотела „обелить“ его (Картрайта — Прим.ред.), не очень-то правдоподобная. Скорее всего, после проведения экспертизы установят причину смерти, и она будет не от передозировки, а какая-то криминальная», — заметил доктор юридических наук.
А в заключение добавил, что данная ситуация не похожа на заранее спланированное убийство. В таких случаях злоумышленники намеренно выманивают жертву в тихие места и там учиняют расправу. Трагедия с рэпером же в данную схему не вписывается.
О смерти рэпера Энди Картрайта стало известно утром 30 июля. Супруга музыканта — 36-летняя Марина Кохал рассказала знакомым, что возлюбленный внезапно пропал. Сама же на протяжение нескольких дней глумилась над его трупом. Расчленив избранника в одиночку, женщина разложила останки по пакетам и спрятала в холодильник. После — позвонила собственному адвокату и спросила, как ей действовать дальше. О случившемся юрист немедленно сообщил в полицию.
По факту вопиющего инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии со статьей «Убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат супруги расчлененного рэпера Энди Картрайта назвал причину, по которой женщина могла пойти на столь зверское преступление. Между тем первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера.
- 30 июл
- Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера
- 30 июл
- Первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта
- 30 июл
- Видео: Интервью рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена
- 30 июл
- Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
- 30 июл
- Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
- 30 июл
- После смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком
- 30 июл
- «Она его очень любила»: адвокат жены Картрайта назвала причину расчленения рэпера
- 30 июл
- Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет
- 30 июл
- Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения
- 30 июл
- Уголовное дело возбудили по факту смерти рэпера Энди Картрайта
Читайте также
72%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?