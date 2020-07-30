В Петербурге женщина расчленила и упаковала в пакеты тело умершего мужа-украинца

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел на днях в квартире одного из домов на Невском проспекте в Центральном районе.

В Петербурге женщина расчленила и упаковала в пакеты тело умершего мужа-украинца

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Michael Memminger

Жительница Петербурга расчленила и упаковала в пакеты тело мужа-украинца. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел на днях в квартире одного из домов на Невском проспекте в Центральном районе.

Стражи порядка выяснили, что 31-летний мужчина скончался 25 июля в жилище, предположительно, от передозировки наркотиков. Его благоверная не стала сообщать о случившемся в правоохранительные органы. 36-летняя женщина решила самостоятельно избавиться от трупа. Она расчленила тело своего возлюбленного ножовкой по металлу и распихала фрагменты в пять пакетов.

Очередная «расчленительница» была задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности зверского убийства мужчиной жены под Челябинском.

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