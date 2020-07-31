Число погибших в ДТП в Крыму возросло до девяти человек

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Светлана Шевченко
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Предварительно, водитель заснул за рулем и врезался впереди идущий грузовик.

Число погибших в ДТП в Крыму возросло до девяти человек. Предварительно, водитель заснул за рулем и врезался впереди идущий грузовик.

Как сообщили в местном Минздраве умер один из пострадавших. Кроме того среди пострадавших беременная девушка.

Обстоятельства произошедшего уточянются.

Ранее 5-tv.ru, публиковал предварительный список погибших.

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