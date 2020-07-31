Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Феди Стояненко

Эфирная новость 34

У мальчика острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за рецидива, организм ребенка начал отторгать стандартную химиотерапию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Федя. У мальчика острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за рецидива, организм ребенка начал отторгать стандартную химиотерапию, ему нужен другой препарат, способный точечно убивать раковые клетки.

Без этого лекарства смертельную болезнь не победить. На помощь Феде пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 4 миллиона 702 тысячи 815 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Димы Пуршева.

Тема:
День Добрых Дел
30 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Феди Стояненко
24 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Пуршева
23 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Димы Пуршева
17 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова
16 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Уланова
10 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Валеры Лавриненко
9 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Валеры Лавриненко
3 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова
26 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Инги Ондар
25 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Инги Ондар

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