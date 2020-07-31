Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Феди Стояненко
У мальчика острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за рецидива, организм ребенка начал отторгать стандартную химиотерапию.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Федя. У мальчика острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Из-за рецидива, организм ребенка начал отторгать стандартную химиотерапию, ему нужен другой препарат, способный точечно убивать раковые клетки.
Без этого лекарства смертельную болезнь не победить. На помощь Феде пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 4 миллиона 702 тысячи 815 рублей. Спасибо вам!
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Димы Пуршева.
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