Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не имел необходимой лицензии

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Алиса Старжевская
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СК возбудил уже второе уголовное дело по факту аварии. В этот раз об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не имел необходимой лицензии

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Второе уголовное дело возбудил Следственный комитет по факту аварии в Крыму с микроавтобусом. Как передает региональное отделение ведомства, дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по статье 238 УК РФ.

По предварительной информации, водитель работал нелегально. Как передает Минтранс региона, документов на перевозку пассажиров у него не было. Также следователи отмечают, что водитель был трезв, однако не соблюдал режим труда и бодрствования. По данным следствия, перевозчик уснул за рулем и врезался во впереди едущий грузовик.

Одновременно с этим, следствие начало проверку перевозчика, чей микроавтобус попал в аварию.

Автокатастрофа с участием пассажирского микроавтобуса на трассе «Таврида» произошла несколько часов назад. По предварительным данным, из 18 находившихся на борту человек, скончалось девять, также погиб водитель автобуса. Также на борту находилась 18-летняя беременная девушка, она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности автокатастрофы.

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