Видео: Кокорин после суда дал автограф для 81-летней фанатки, расписавшись на газете «Известия»

Известный российский футболист Александр Кокорин, выйдя из Мосгорсуда, встретился с ярой поклонницей. Женщина рассказала спортсмену о своей пожилой матери, которая любит и переживает за него. Она отметила, что поклоннице Кокорина 81 год и она присутствовала на всех заседаниях по делу о скандальной драке в Москве в 2018 году.

«Мама за вас переживала. Ей 80 лет 8 мая исполнилось. В прошлом году, когда вам еще не вынесли приговор, ей было 79. Она пришла, несмотря на здоровье. И еще поздравляю вас с победой! Контракт подписан (со „Спартаком“)?», — сказала дочь пожилой фанатки.

«Привет большой!», — ответил Кокорин.

После этого женщина достала газету «Известия» и протянула футболисту. На ней Александр Кокорин оставил свой автограф. После спортсмен сфотографировался с поклонницей перед толпой журналистов.

Во время общения с женщиной футболист также ответил на несколько вопросов журналистов. В частности он рассказал, как прошло заседание суда и на что он рассчитывает.

«Заседание прошло хорошо, быстро — полчаса, могло быть больше. Учитывая, что приговор отменили, значит ошибка все-таки (была - Прим. ред.), наши доводы услышали», — ответил Кокорин.

Отвечая на вопрос о требовании компенсации он сказал, что жаждет справедливости.

Судебный процесс по пересмотру апелляционного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву проходил 31 июля в Мосгорсуде. Оба футболиста с адвокатами явились на слушание, чтобы доказать, что несправедливо отбыли срок за хулиганство.

Ранее процесс несколько раз переносился из-за неявки основных фигурантов уголовного дела. В этот период спортсмены находились в расположении клубов до конца футбольного сезона. Теперь, когда сезон завершен, Кокорин и Мамаев намерены отстоять свое право на пересмотр приговора и получение денежной компенсации в случае признания вынесенного им приговора незаконным.

Кроме того, по словам защитника, он и Мамаев добиваются оправдания по эпизоду о нанесении побоев водителю Виталию Соловчуку.

8 октября 2018 года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. От рук футболистов пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а затем, в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. Помимо спортсменов в потасовках участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий.

Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкому пришлось отсидеть полный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, получат ли Кокорин и Мамаев многомиллионную компенсацию?