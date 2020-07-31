«Он был против наркотиков»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала о сыне

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Валентин Черников
Эксклюзив 100

Убитая горем Валентина Юшко описала его отношения с Мариной Кохал, которая заявила о расчленении его тела.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Весть о смерти и расчленении тела рэп-исполнителя Энди Картрайта (Александра Юшко) оставила безутешной его мать, гражданку Украины Валентину Юшко. О случившемся ей сообщили друзья, узнавшие о трагедии из интернета. Об этом женщина рассказала в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, в последний раз она разговаривала с сыном по телефону три недели назад. Он чувствовал себя прекрасно и говорил, что собирается с семьей навсегда перебраться на родину. Узнав о его смерти, Юшко попыталась дозвониться до супруги Александра Марины Кохал — девушки, которая ранее сообщила, что расчленила труп рэпера, найдя его мертвым в своей квартире. Но телефон Марины не отвечал.

До этого у свекрови и невестки складывались нормальные отношения. Как сказала Валентина Юшко, они переписывались и созванивались, Марина периодически отправляла ей видео с двухлетним сыном Ефимом.

«Они жили дружно. Ни Марина, ни Саша мне ничего не говорили о каких-то конфликтах. Нормально жили, как любая семья», — уточнила мать рэпера.

При этом потерявшая сына гражданка Украины не верит в версию его вдовы о том, что Александр скончался от передозировки наркотиков. Как подчеркивает Юшко, Картрайт выпивал, но не прикасался к запрещенным веществам.

«Он никогда не жаловался на здоровье и не употреблял наркотиков. Он был категорически против», — указала мать покойного.

Сегодня она выясняет, как перевезти останки ее сына на Украину. Не менее сильно она переживает о судьбе маленького внука, мать которого могут привлечь к уголовной ответственности в случае причастности ее к смерти или расчленению тела Энди Картрайта.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии.

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