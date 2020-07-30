Адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии
Официальный комментарий адвоката по делу о расчленении рэпера Энди Картрайта в Петербурге осветил основные вопросы насчет жены погибшего.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Громкое дело о расчлененном трупе рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) в Северной столице весь день не сходит с уст и обросло массой слухов. Возникло много вопросов об обстоятельствах произошедшего и том, как обстоит дело на данный момент.
Адвокат Ирина Скурту, представляющая интересы жены погибшего Марины Кохал по данному делу, поговорила с журналистами 5-tv.ru и ответила на их вопросы.
Как оказалось, адвокат впервые встретилась с Мариной накануне, предварительно поговорив по телефону по просьбе коллеги-адвоката, — они не были знакомы, вопреки всеобщему мнению в интернете.
Приехав на квартиру Кохал, женщина поняла из сбивчивого рассказа, что случилось — Марина нашла дома труп мужа и решила, что он умер от передозировки наркотиков. Она его очень любила и хотела сохранить о нем добрую память — и почему-то решила скрыть этот факт его смерти от всех.
«Она рассказала мне, осуждая себя: „Что я наделала, что я наделала“, что расчленила труп, — говорит Скурту. — Так я узнала, что труп находится в квартире».
Кроме Марины Кохал, в квартире были также мать женщины и ее сын — двухлетний малыш, который ничего не знал о случившемся. Обе женщины ошибочно полагали, что Кохал обвинят в убийстве, и боялись звонить в полицию.
Адвокат убедила женщину, что в ее действиях, при условии правдивости признания, не было состава преступления, и они позвонили в правоохранительные органы. На тот момент труп уже пятые сутки находился в квартире.
Распространившуюся в сети версию, что расчленять труп Марине помогала ее мать, адвокат опровергла. Сама женщина, как и ее дочь, сейчас находятся в статусе свидетелей по делу, но протоколов допроса с Мариной пока не составляли из-за плохого физического состояния женщины. Оказалось, что она не спала и не ела все пять дней, так что чувствует себя истощенной.
«Она не производит впечатление психически больной или злоупотребляющей, у нее связная речь, — подчеркнула Ирина. — Но она находится в очень сложном психологическом состоянии».
Факта передозировки наркотиками или отсутствия оной у погибшего рэпера адвокат подтвердить не смогла.
«Я не знаю причины смерти, на сегодняшний день у нас такой информации нет», — закончила она разговор.
5-tv.ru писал про реакцию тестя Картрайта на жутких обстоятельствах смерти рэпера.
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