Задержана супруга расчлененного рэпера Марина Кохал

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Алиса Маркова
Срочная новость 165

Следственный комитет по факту обнаружения в петербургской квартире расчлененного тела Энди Картрайта возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Задержана супруга расчлененного рэпера Марина Кохал

Фото: ВКонтакте

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Супруга расчлененного рэпера Марина Кохал задержана в Петербурге по делу об убийстве музыканта Энди Картрайта. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Распиленное на части тело Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в Петербурге. В настоящий момент женщина проходит по делу в качестве подозреваемой.

Согласно официальной информации, о смерти рэпера его вдова сообщила личному адвокату. Женщина пыталась выяснить у юриста, как ей следует поступить с расчлененными останками умершего. Узнав о случившемся, правозащитница заставила Кохал немедленно обратиться в полицию.

На месте правоохранители обнаружили несколько пакетов с частями тела Картрайта. Некоторые из них были основательно присыпаны солью и убраны в холодильник.

На первичном допросе Марина утверждала, что обнаружила супруга обездвиженным днем 25 июля. По засохшей у рта пене женщина предположила, что музыкант скончался в результате передозировки наркотиков. Испугавшись, она решила скрыть факт гибели рэпера столь диким способом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии. Также в эксклюзивном интервью 5-tv.ru мать музыканта рассказала о том, что ее сын не употреблял наркотики, как заявляла Кохал.

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