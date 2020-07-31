Задержана супруга расчлененного рэпера Марина Кохал
Следственный комитет по факту обнаружения в петербургской квартире расчлененного тела Энди Картрайта возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: ВКонтакте
Супруга расчлененного рэпера Марина Кохал задержана в Петербурге по делу об убийстве музыканта Энди Картрайта. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Распиленное на части тело Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в Петербурге. В настоящий момент женщина проходит по делу в качестве подозреваемой.
Согласно официальной информации, о смерти рэпера его вдова сообщила личному адвокату. Женщина пыталась выяснить у юриста, как ей следует поступить с расчлененными останками умершего. Узнав о случившемся, правозащитница заставила Кохал немедленно обратиться в полицию.
На месте правоохранители обнаружили несколько пакетов с частями тела Картрайта. Некоторые из них были основательно присыпаны солью и убраны в холодильник.
На первичном допросе Марина утверждала, что обнаружила супруга обездвиженным днем 25 июля. По засохшей у рта пене женщина предположила, что музыкант скончался в результате передозировки наркотиков. Испугавшись, она решила скрыть факт гибели рэпера столь диким способом.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии. Также в эксклюзивном интервью 5-tv.ru мать музыканта рассказала о том, что ее сын не употреблял наркотики, как заявляла Кохал.
- 31 июл
- По подозрению в убийстве рэпера Энди Картрайта задержана его жена Марина Кохал
- 31 июл
- «Он был против наркотиков»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала о сыне
- 31 июл
- СК может ходатайствовать об аресте жены расчлененного рэпера Марины Кохал
- 31 июл
- Бесконечная любовь и смерть рэпера Энди Картрайта. Хроника происшествия
- 30 июл
- Адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии
- 30 июл
- Видео: теща расчлененного рэпера садится в Gelandewagen после допроса в СК
- 30 июл
- Расчлененка породила мемы: в соцсетях бурно обсуждают смерть рэпера Картрайта
- 30 июл
- «Если удастся доказать»: юрист рассказал, что грозит расчленительнице рэпера
- 30 июл
- «Это ненормальные люди»: эксперт составил психологический портрет типичного убийцы-расчленителя
- 30 июл
- Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера
Читайте также
68%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?