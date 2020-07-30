Первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта

5-tv.ru стали известны новые подробности в деле о гибели андерграунд-рэп-исполнителя Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. По данным источника, первичный анализ выявил наличие этанола в останках покойного. Наркотики в результате экспертизы не обнаружены. В настоящий момент проводится исследование глубоких тканей и волос рэпера для установления всех возможных причин смерти.

Изначально супруга музыканта Марина Кохал заявила правоохранителям, что 25 июля обнаружила его без признаков жизни. По засохшей у рта пене женщина якобы предположила, что произошла передозировка запрещенными веществами.

Жена Энди Картрайта испугалась, что после случившегося ее жизнь пойдет под откос. Она решила скрыть факт гибели благоверного и возможные причины. Супруга самостоятельно расчленила рэпера, распихала останки по пакетам, засыпала солью и убрала в холодильник. 36-летняя женщина даже сообщила стражам порядка, что глумиться над телом покойного ей якобы помогла мать, подоспевшая на помощь. Следователи в ближайшее время намерены допросить тещу Энди Картрайта.

31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко скончался 25 июля. По предварительной информации, его жена расчленила тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка.

29 июля вдова Марина Кохал поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью рэпера Энди Картрайта.