«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова

|
Алиса Старжевская
63

Спортивный журналист выступает против заключения под стражу Михаила Ефремова.

«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Общественность продолжает спорить, нужно ли отправить артиста театра и кино Михаила Ефремова за решетку. В защиту известного любителя выпить выступил телекомментатор Василий Уткин.

По мнению Уткина, подсудимого стоит наказать крупным штрафом, условным сроком и направить на лечение. Об этом тот заявил в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Уткин и Ефремов знакомы давно и много раз пересекались на съемочных площадках. Например, на производстве фильма «День выборов». По словам комментатора, уже тогда актер пристрастился к запрещенным веществам.

«У нас вывинтили какие-то датчики, и с тех пор можно было курить. Поэтому Миша у меня в кабинете курил свою траву», — вспоминает бывший спортивный комментатор.

Стиль жизни актера, его пагубные привычки и чувство безнаказанности привели к ужасной трагедии. По вине Михаила Ефремова в результате ДТП погиб 57-летний мужчина. «Гражданин поэт» был в состоянии опьянения.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
31 июл
«Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
31 июл
Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
30 июл
«Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде
30 июл
Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова
30 июл
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
30 июл
Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову
30 июл
Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП
30 июл
«Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым
30 июл
«Дайте ему медаль» — ДТП с Ефремовым обрастает удивительными версиями
29 июл
Предварительное слушание дела Михаила Ефремова закончилось, едва начавшись

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

21:53
В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта
21:51
Пустилась во все тяжкие: Невестка Орбакайте переборщила с загаром
21:39
Лучик солнца для «солнечного клоуна»: 90 лет назад родился великий Олег Попов
21:34
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
21:18
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова
21:07
Владимир Путин дал ход сразу нескольким десяткам новых законов

Сейчас читают

«Скрип суставов»: Провокационный клип Лободы бьет рекорды по дизлайкам
«Жена — ученица Соколова»: оппонент историка Понасенков о смерти рэпера Картрайта
Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок