«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова

Общественность продолжает спорить, нужно ли отправить артиста театра и кино Михаила Ефремова за решетку. В защиту известного любителя выпить выступил телекомментатор Василий Уткин.

По мнению Уткина, подсудимого стоит наказать крупным штрафом, условным сроком и направить на лечение. Об этом тот заявил в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Уткин и Ефремов знакомы давно и много раз пересекались на съемочных площадках. Например, на производстве фильма «День выборов». По словам комментатора, уже тогда актер пристрастился к запрещенным веществам.

«У нас вывинтили какие-то датчики, и с тех пор можно было курить. Поэтому Миша у меня в кабинете курил свою траву», — вспоминает бывший спортивный комментатор.

Стиль жизни актера, его пагубные привычки и чувство безнаказанности привели к ужасной трагедии. По вине Михаила Ефремова в результате ДТП погиб 57-летний мужчина. «Гражданин поэт» был в состоянии опьянения.