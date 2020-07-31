«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова
Спортивный журналист выступает против заключения под стражу Михаила Ефремова.
Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov
Общественность продолжает спорить, нужно ли отправить артиста театра и кино Михаила Ефремова за решетку. В защиту известного любителя выпить выступил телекомментатор Василий Уткин.
По мнению Уткина, подсудимого стоит наказать крупным штрафом, условным сроком и направить на лечение. Об этом тот заявил в интервью YouTube-каналу «Макарена».
Уткин и Ефремов знакомы давно и много раз пересекались на съемочных площадках. Например, на производстве фильма «День выборов». По словам комментатора, уже тогда актер пристрастился к запрещенным веществам.
«У нас вывинтили какие-то датчики, и с тех пор можно было курить. Поэтому Миша у меня в кабинете курил свою траву», — вспоминает бывший спортивный комментатор.
Стиль жизни актера, его пагубные привычки и чувство безнаказанности привели к ужасной трагедии. По вине Михаила Ефремова в результате ДТП погиб 57-летний мужчина. «Гражданин поэт» был в состоянии опьянения.
- 31 июл
- «Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
- 31 июл
- Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
- 30 июл
- «Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде
- 30 июл
- Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова
- 30 июл
- «Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
- 30 июл
- Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову
- 30 июл
- Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП
- 30 июл
- «Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым
- 30 июл
- «Дайте ему медаль» — ДТП с Ефремовым обрастает удивительными версиями
- 29 июл
- Предварительное слушание дела Михаила Ефремова закончилось, едва начавшись
Читайте также
77%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?