Актер Ефремов, устроивший смертельное ДТП, задержан
Ранее появилась информация, что следователи не могут провести допрос артиста из-за его плохого самочувствия.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Актер Михаил Ефремов задержан на 48 часов по 91 статье. Об этом сообщили в столичной полиции.
В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что следователи не могут провести допрос Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в центре Москвы. Артист все время жалуется на плохое самочувствие, говорит, что ему тяжело дышать.
В УВД на всякий случай дежурит скорая помощь. Сообщается, что от него исходит сильный запах корвалола.
Как стало известно 5-tv.ru, врачи, приезжавшие сегодня на вызов к Михаилу Ефремову, поставили актеру диагноз хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание характеризуется затруднением прохождения воздуха через дыхательные пути.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, устроивший накануне вечером «пьяное» ДТП с летальным исходом в центре Москвы, утром не явился на допрос. Ему несколько раз вызывали неотложку в связи с жалобами на боли в сердце и общее недомогание. Кроме того, к нему приезжала психиатрическая бригада из частной клиники со смирительной рубашкой.
Все это время у дома артиста дежурили сотрудники полиции, которые в конце концов посадили его в машину и увезли — по всей вероятности на допрос. 5-tv.ru публиковал видео этого момента.
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