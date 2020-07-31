Жене расчлененного рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве
Распиленное тело музыканта было обнаружено в квартире одного из домов на Невском проспекте в Петербурге 29 июля.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait
Жене Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете. Распиленное тело музыканта было обнаружено в квартире одного из домов на Невском проспекте в Петербурге 29 июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 31 июля супруга музыканта Марина Конал была задержана. 36-летней женщине вменяют убийство. 30 июля петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По данным следствия, не позднее 29 июля обвиняемая в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом убила Энди Картрайта. После, чтобы скрыть следы преступления, Кохал расчленила тело мужа на части для последующего уничтожения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии. Также в эксклюзивном интервью 5-tv.ru мать музыканта поведала о том, что ее сын не употреблял наркотики, как заявляла Кохал.
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