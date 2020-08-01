Стало известно, что за девушка покорила сердца Игоря Бутмана

Стало известно, что за девушка покорила сердце известного российского джазмена Игоря Бутмана. Недавно 58-летний музыкант публично заявил, что встретил новую любовь, однако деталей раскрывать не стал, ограничившись замечанием, что она очень красива и имеет «отличные навыки в кулинарии».

Instagram @anna_lwowa

Интернет-издание StarHit выяснило, что избранницу Бутмана зовут Анна Львова, она из Челябинска и моложе своего возлюбленного на 32 года. Девушка окончила факультет музыкального искусства в Южно-Уральском государственном институте имени Чайковского, играет на фортепиано, прекрасно поет, любит джаз и классику, неравнодушна к театру и давно дружит с пианистом Денисом Мацуевым. В своем родном городе Анна не пропускала ни одного значимого культурного события, делала интервью с известными артистами. С Игорем Бутманом она познакомилась там же, в Челябинске, во время очередного фестиваля музыкального юмора, идея которого принадлежит прославленному саксофонисту.

«Игорь Бутман, как и все великие, с кем мне выпадает счастье встречаться в жизни, без намека на пафос, открытый и безмерно интересный в общении», — приводит издание первое впечатление Львовой от джазмена, которое она изложила тогда в своем материале для сайта местного управления культуры.

Некоторое время спустя Анна перебралась в Москву, поступила на работу в коллектив Бутмана и стала сопровождать музыканта по всему миру во время гастролей. Постепенно их отношения из рабочих переросли в нечто большее.

В окружении саксофониста отмечают, что Игорь и Анна очень подходят друг другу — они занимаются общим делом, и у них общие интересы.

«Аня подарила Игорю настоящую вторую молодость. Он в свою очередь одаривает любимую дорогими презентами — поездками за границу, брендовыми вещами, украшениями», — приводит издание слова собеседника.

Период самоизоляции джазмен и его молодая возлюбленная провели в столичной квартире Бутмана возле Пречистенской набережной, а недавно пара была замечена в одном из ресторанов Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Бутман был женат трижды. С третьей женой Оксаной, подарившей ему двоих сыновей, саксофонист развелся шесть лет назад.