Жена расчлененного рэпера Картрайта признала вину в убийстве

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Алиса Маркова
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Марина Кохал сообщила об обстоятельствах смерти музыканта во время допроса.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта признала вину в убийстве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Марина Кохал сообщила об обстоятельствах смерти музыканта во время допроса. Тем временем пресс-служба Смольнинского районного суда сведения о признании в убийстве не подтверждает. Сейчас мотив преступления выясняется. Способ убийства пока также не установлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 31 июля прошел допрос Марины Кохал по уголовному делу об убийстве, которое возбудил Следственный комитет. Изначально супруга Энди Картрайта проходила в качестве свидетеля. Однако, после ее статус изменился на «обвиняемую».

О смерти известного участника Versus Battle стало известно 30 июля. В квартире на Невском проспекте в Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли расчлененное тело музыканта, разложенное по пакетам.

Жена Энди Картрайта рассказала, что ее муж скончался от сердечного приступа после передозировки наркотиков. Однако пока, по имеющейся информации, следов запрещенных веществ обнаружено не было. Чтобы «спасти репутацию» супруга, Марина Кохал расчленила его тело.

Сейчас Марина Кохал находится в Смольнинском районном суде, где ей избирают меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта был проведен следственный эксперимент с участием обвиняемой в его убийстве супругой Мариной Кохал. Тем временем адвокат Марины Кохал рассказала, что будет с останками расчлененного рэпера Картрайта.

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