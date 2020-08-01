Расчленившая рэпера Картрайта супруга не признала своей вины в убийстве

В Петербурге допросили супругу рэпера Энди Картрайта, которая расчленила тело мужа, чтобы скрыть его смерть. Накануне следователям не удалось поговорить с Мариной Кохал — как сообщает ее адвокат, женщина была истощена и практически теряла сознание. Она не спала и не ела несколько суток.

Изначально супруга проходила в статусе свидетеля. Однако, сегодня ее статус в уголовном деле об убийстве изменился на «подозреваемую». Как сообщает источник ТАСС в следственных органах в ходе допроса Марина Кохал не признала вину в убийстве любимого.

Мать погибшего артиста не может поверить в произошедшее. В эксклюзивном интервью «Известиям» Валентина Юшко рассказала, что проблем со здоровьем у сына не было.

«Он был здоровый. Никогда он ни на что не жаловался, на здоровье. Никогда! Там, может, с выпивкой что-то и было, но наркотиков он никогда не употреблял. Он был категорически против», — сказала мать погибшего музыканта.

О смерти известного участника рэп-баттлов стало известно накануне. Полиция обнаружила в квартире музыканта части его тела, разложенные по пакетам. Жена Энди Картрайта поспешила сообщить, что он скончался без посторонней помощи — от сердечного приступа после передозировки. Но пока, по имеющейся у нас информации, следов наркотиков обнаружено не было. Чтобы «спасти репутацию» супруга, Марина Кохал расчленила его. К правоохранителям обратилась адвокат женщины, у которой она поинтересовалась, как лучше избавиться от тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемой в его убийстве супругой Мариной Кохал.