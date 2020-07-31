В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта
О жуткой трагедии стало известно 30 июля. Вдове покойного музыканта предъявлено обвинение в убийстве.
Фото: Instagram @kkkartrait
Следственные действия проходят в доме у расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). 5-tv.ru публикует кадры с места событий.
Вечером 31 июля правоохранители оцепили двор в центре Петербурга, где ранее проживал известный музыкант. К месту трагедии доставили задержанную супругу Картрайта Марину Кохал, которой было предъявлено обвинение в убийстве рэпера.
По версии следствия, не позднее 29 июля Кохал в ходе конфликта на почве личной неприязни могла совершить убийство Энди Картрайта. После в желании скрыть следы преступления прибегла к кровожадному способу — расчленению.
О смерти рэпера стало известно 30 июля. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили в квартире Картрайта его останки, расфасованные в несколько пакетов и спрятанные в холодильник. На первом допросе в качестве свидетеля вдова покойного сообщила, что вместе с матерью расчленила тело умершего «бесславной» смертью супруга. После — участие тещи в надругательством над телом покойного опровергла.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто на самом деле уговорил вдову рэпера Энди Картрайта сдаться полиции.
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