В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта

Следственные действия проходят в доме у расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Вечером 31 июля правоохранители оцепили двор в центре Петербурга, где ранее проживал известный музыкант. К месту трагедии доставили задержанную супругу Картрайта Марину Кохал, которой было предъявлено обвинение в убийстве рэпера.

По версии следствия, не позднее 29 июля Кохал в ходе конфликта на почве личной неприязни могла совершить убийство Энди Картрайта. После в желании скрыть следы преступления прибегла к кровожадному способу — расчленению.

О смерти рэпера стало известно 30 июля. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили в квартире Картрайта его останки, расфасованные в несколько пакетов и спрятанные в холодильник. На первом допросе в качестве свидетеля вдова покойного сообщила, что вместе с матерью расчленила тело умершего «бесславной» смертью супруга. После — участие тещи в надругательством над телом покойного опровергла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто на самом деле уговорил вдову рэпера Энди Картрайта сдаться полиции.