В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 21

О жуткой трагедии стало известно 30 июля. Вдове покойного музыканта предъявлено обвинение в убийстве.

В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта

Фото: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Следственные действия проходят в доме у расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Вечером 31 июля правоохранители оцепили двор в центре Петербурга, где ранее проживал известный музыкант. К месту трагедии доставили задержанную супругу Картрайта Марину Кохал, которой было предъявлено обвинение в убийстве рэпера.

По версии следствия, не позднее 29 июля Кохал в ходе конфликта на почве личной неприязни могла совершить убийство Энди Картрайта. После в желании скрыть следы преступления прибегла к кровожадному способу — расчленению.

О смерти рэпера стало известно 30 июля. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили в квартире Картрайта его останки, расфасованные в несколько пакетов и спрятанные в холодильник. На первом допросе в качестве свидетеля вдова покойного сообщила, что вместе с матерью расчленила тело умершего «бесславной» смертью супруга. После — участие тещи в надругательством над телом покойного опровергла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто на самом деле уговорил вдову рэпера Энди Картрайта сдаться полиции.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
31 июл
Жене расчлененного рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве
31 июл
«Жена — ученица Соколова»: оппонент историка Понасенков о смерти рэпера Картрайта
31 июл
Треки расчлененного Энди Картрайта выйдут после его смерти
31 июл
«Был любитель выпить»: приятель расчлененного Энди Картрайта рассказал о погибшем
31 июл
По подозрению в убийстве рэпера Энди Картрайта задержана его жена Марина Кохал
31 июл
Задержана супруга расчлененного рэпера Марина Кохал
31 июл
«Он был против наркотиков»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала о сыне
31 июл
СК может ходатайствовать об аресте жены расчлененного рэпера Марины Кохал
31 июл
Бесконечная любовь и смерть рэпера Энди Картрайта. Хроника происшествия
30 июл
Адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии
+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

21:53
В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта
21:51
Пустилась во все тяжкие: Невестка Орбакайте переборщила с загаром
21:39
Лучик солнца для «солнечного клоуна»: 90 лет назад родился великий Олег Попов
21:34
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
21:18
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова
21:07
Владимир Путин дал ход сразу нескольким десяткам новых законов

Сейчас читают

«Скрип суставов»: Провокационный клип Лободы бьет рекорды по дизлайкам
«Жена — ученица Соколова»: оппонент историка Понасенков о смерти рэпера Картрайта
Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30

Новости Lentainform

Загрузка...