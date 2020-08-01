Адвокат Марины Кохал рассказала, что будет с останками расчлененного рэпера Картрайта

Адвокат Марины Кохал — супруги Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт, расчлененное тело которого было найдено в Петербурге, рассказала, что будет с останками музыканта. Ирина Скурту отметила, что провести похороны удастся нескоро.

«До захоронения останков еще очень долго не дойдет время, потому что, по предварительным данным экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение», — рассказала Скурту.

Кроме того адвокат сообщила 5-tv.ru — за то, чтобы провести достойные похороны артиста сейчас в буквальном смысле идет борьба. Однако кому будет выдаваться тело рэпера — пока неизвестно.

«Следователь будет решать, наверное, близким родственникам. Фанаты требуют, чтобы им выдали достойные похороны, якобы он хотел, чтобы его кремировали, прах развеяли. Но я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации. Поэтому вот эти все его разговоры, чего бы он хотел — они неуместны в данной ситуации. Пока об этом речи не идет», — заявила адвокат Марины Кохал.

Рассказала Ирина Скурту и о том, почему Марина Кохал не признает вину.

«Она говорит, что увидела его мертвым, и дальше вот это сделала. Ничего другого она не говорит. В убийстве, которое ей предъявлено, она не признается. Результата судебно-медицинской экспертизы нет, причина смерти не установлена. Обвинение предъявлено в убийстве неустановленным способом», — заключила правозащитница.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне состоялся допрос Марины Кохал. Изначально супруга Энди Картрайта проходила в статусе свидетеля. Однако, 31 июля ее статус в уголовном деле об убийстве изменился на «подозреваемую».

О смерти известного участника рэп-баттлов стало известно 30 июля. Полиция обнаружила в квартире музыканта части его тела, разложенные по пакетам. Жена Энди Картрайта поспешила сообщить, что он скончался без посторонней помощи — от сердечного приступа после передозировки. Но пока, по имеющейся информации, следов наркотиков обнаружено не было. Чтобы «спасти репутацию» супруга, Марина Кохал расчленила его тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемой в его убийстве супругой Мариной Кохал.