Адвокат Марины Кохал рассказала, что будет с останками расчлененного рэпера Картрайта
Сегодня будет избрана мера пресечения супруге музыканта, распиленное тело которого было найдено в квартире на Невском проспекте в Петербурге.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Адвокат Марины Кохал — супруги Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт, расчлененное тело которого было найдено в Петербурге, рассказала, что будет с останками музыканта. Ирина Скурту отметила, что провести похороны удастся нескоро.
«До захоронения останков еще очень долго не дойдет время, потому что, по предварительным данным экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение», — рассказала Скурту.
Кроме того адвокат сообщила 5-tv.ru — за то, чтобы провести достойные похороны артиста сейчас в буквальном смысле идет борьба. Однако кому будет выдаваться тело рэпера — пока неизвестно.
«Следователь будет решать, наверное, близким родственникам. Фанаты требуют, чтобы им выдали достойные похороны, якобы он хотел, чтобы его кремировали, прах развеяли. Но я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации. Поэтому вот эти все его разговоры, чего бы он хотел — они неуместны в данной ситуации. Пока об этом речи не идет», — заявила адвокат Марины Кохал.
Рассказала Ирина Скурту и о том, почему Марина Кохал не признает вину.
«Она говорит, что увидела его мертвым, и дальше вот это сделала. Ничего другого она не говорит. В убийстве, которое ей предъявлено, она не признается. Результата судебно-медицинской экспертизы нет, причина смерти не установлена. Обвинение предъявлено в убийстве неустановленным способом», — заключила правозащитница.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне состоялся допрос Марины Кохал. Изначально супруга Энди Картрайта проходила в статусе свидетеля. Однако, 31 июля ее статус в уголовном деле об убийстве изменился на «подозреваемую».
О смерти известного участника рэп-баттлов стало известно 30 июля. Полиция обнаружила в квартире музыканта части его тела, разложенные по пакетам. Жена Энди Картрайта поспешила сообщить, что он скончался без посторонней помощи — от сердечного приступа после передозировки. Но пока, по имеющейся информации, следов наркотиков обнаружено не было. Чтобы «спасти репутацию» супруга, Марина Кохал расчленила его тело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемой в его убийстве супругой Мариной Кохал.
- 1 авг
- Расчленившая рэпера Картрайта супруга не признала своей вины в убийстве
- 31 июл
- В Петербурге проходит следственный эксперимент по делу расчлененного рэпера Картрайта
- 31 июл
- Жене расчлененного рэпера Картрайта предъявлено обвинение в убийстве
- 31 июл
- «Жена — ученица Соколова»: оппонент историка Понасенков о смерти рэпера Картрайта
- 31 июл
- Треки расчлененного Энди Картрайта выйдут после его смерти
- 31 июл
- «Был любитель выпить»: приятель расчлененного Энди Картрайта рассказал о погибшем
- 31 июл
- По подозрению в убийстве рэпера Энди Картрайта задержана его жена Марина Кохал
- 31 июл
- Задержана супруга расчлененного рэпера Марина Кохал
- 31 июл
- «Он был против наркотиков»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала о сыне
- 31 июл
- СК может ходатайствовать об аресте жены расчлененного рэпера Марины Кохал
Читайте также
72%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?