Арестован организатор перевозки после смертельного ДТП в Крыму

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Алиса Старжевская
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Суд Симферополя заключил под стражу владельца автобуса, авария с которым в Крыму привела к смерти девяти человек.

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Фото, видео: МВД России, СК РФ

После аварии туристического автобуса, в результате которой 31 июля на трассе в Крыму скончалось девять человек, был задержан организатор данной перевозки Виктор Донец. 1 августа районный суд Симферополя заключил его под стражу его до конца августа.

Организатору перевозки предъявлены обвинения по части третьей статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, за оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшей смерть двух и более лиц.

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым продолжают изучать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось при перевозке туристов из Краснодара в Крым на отдых. Как удалось установить следователям, вина может лежать на водителе микроавтобуса, заснувшем за рулем и врезавшемся в КАМАЗ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате аварии погибло уже девять человек, стали известны их имена. Еще девять пассажиров, включая ребенка и беременную женщину, были доставлены в местные больницы и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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