Александр Панайотов заявил, что Юлию Началову убил сглаз

Российская исполнительница Юлия Началова скоропостижно скончалась весной 2019 года. Ее друг, музыкант Александр Панайотов, рассказал Sobesednik, что причиной смерти артистки определенно стал сглаз.

По словам Александра, такое большое количество болезней, что были диагностированы у Началовой, в молодости не могут быть просто так. Он считает, что виной всему потусторонние силы.

«Юля в юном возрасте имела такой букет болезней! Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю о том, что ей сказала гадалка: Юля не раскрывала подробностей. Конечно, она была в шоке. Не знала, что делать… Видите, к чему это привело…» — рассказал Панайотов.

С музыкантом согласны и другие друзья Началовой. Например, пресс-секретарь Юлии Анна Исаева рассказала, что экстрасенс, а певица доверяла им свою судьбу, предсказала Юлии, что 16 марта станет для певицы «фатальным» числом. И именно в этот день позднее певица скончалась.

Также она отметила, что Началова очень доверяла гадалкам и экстрасенсам. Певица верила в их слова, ориентировалась на знаки судьбы. И предсказаниями ближайших роковых событий она тоже поверила. Даже пыталась проводить ритуалы, которые должны были спасти девушку. Однако это не помогло.

Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года. Девушку госпитализировали восьмого марта, 13-го перевели на искусственную вентиляцию легких. Спустя три дня после операции на ноге девушка скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом памятнике Юлии Началовой, который воздвигли на Троекуровском кладбище.