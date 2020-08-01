Видео с места страшного ДТП с тремя погибшими на МКАДе

Три человека погибли в результате ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть, легковой автомобиль с сильно поврежденной передней частью. Судя по всему, белая Toyota Camry влетела в стоящий перед ней грузовик.

Известно, что в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадал, за ним прилетел вертолет медцентра.

Из-за ДТП перекрыты две полосы кольцевой дороги. Обстоятельства аварии выясняются.