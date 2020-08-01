Видео с места страшного ДТП с тремя погибшими на МКАДе
Смертельная авария произошла в районе Ярославского шоссе. Перекрыты две полосы кольцевой дороги.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru
Три человека погибли в результате ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.
На кадрах можно увидеть, легковой автомобиль с сильно поврежденной передней частью. Судя по всему, белая Toyota Camry влетела в стоящий перед ней грузовик.
Известно, что в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадал, за ним прилетел вертолет медцентра.
Из-за ДТП перекрыты две полосы кольцевой дороги. Обстоятельства аварии выясняются.
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