«Чем не заработок?» — Камиль Ларин выбрал идеальную подработку для россиян
После ограничительных мер в связи с панедмией многие решили сменить профессию, но пока ищешь себя, нужно где-то подрабатывать.
Фото: ТАСС / Александр Щербак
Актер из фильмов «День выборов» и «О чем говорят мужчины» Камиль Ларин прокомментировал, какая подработка в условиях экономического кризиса в России может считаться достойной, пишет НСН.
Оказалось, актер ценит то же, что и большинство других россиян, — водителей и таксистов. Подрабатывать извозом и «бомбить» после работы выбирают очень многие в России.
«Извозчики, в хорошем смысле этого слова, всегда ценились на Руси, так чем это не заработок для любого взрослого человека», — заметил Камиль Ларин.
5-tv.ru писал о вакансиях для россиян на неполный рабочий день с зарплатой до миллиона рублей.
Читайте также
49%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?