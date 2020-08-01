«Чем не заработок?» — Камиль Ларин выбрал идеальную подработку для россиян

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Алиса Старжевская
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После ограничительных мер в связи с панедмией многие решили сменить профессию, но пока ищешь себя, нужно где-то подрабатывать.

«Чем не заработок?» — Камиль Ларин выбрал идеальную подработку для россиян

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Актер из фильмов «День выборов» и «О чем говорят мужчины» Камиль Ларин прокомментировал, какая подработка в условиях экономического кризиса в России может считаться достойной, пишет НСН.

Оказалось, актер ценит то же, что и большинство других россиян, — водителей и таксистов. Подрабатывать извозом и «бомбить» после работы выбирают очень многие в России.

«Извозчики, в хорошем смысле этого слова, всегда ценились на Руси, так чем это не заработок для любого взрослого человека», — заметил Камиль Ларин.

5-tv.ru писал о вакансиях для россиян на неполный рабочий день с зарплатой до миллиона рублей.

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